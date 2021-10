Se vuoi qualcosa di esclusivo allora devi sceglie un iPhone 13 realizzato da Caviar. Attenzione però perché dovrai pagarlo più del doppio. Scopriamo insieme i modelli modificati dalla nota azienda che sa trasformare uno smartphone in un fantastico pezzo da collezione. Si tratta di articoli speciali destinati al mercato del lusso e per i quali vengono prodotte solo serie limitate. Realizzati a mano, arricchiti da materiale davvero pregiati e costosi, questi iPhone 13 non costano meno di 6.000 dollari. Scopriamo i modelli più abbordabili.

iPhone 13: scopriamo i modelli extra lusso di Caviar

Ne abbiamo spesso parlato qui su Tecnoandroid. Esiste un mercato, forse ancora poco conosciuto, di smartphone davvero costosi fatto di modelli famosi rivisitati da una delle aziende più in voga in questo settore. Caviar infatti, un po’ come il Re Mida, ha la capacità di trasformare in oro tutto ciò che tocca. Come ad esempio i nuovissimi iPhone 13.

In un articolo pubblicato di recente, ci siamo concentrati sugli iPhone 13 Caviar super lusso dal valore di circa 48 mila dollari. Oggi ci soffermeremo su quelli più abbordabili. Sempre unici e incredibilmente belli, l’unica cosa in cui differiscono sono i materiali con cui sono stati modificati. Meno oro e più titanio o vera pelle di coccodrillo. Scopriamo insieme questi modelli che rendono speciale ogni nostra telefonata.

Caviar Victory Vertu Alligator Titanium

Quello di cui vi vogliamo parlare oggi è un iPhone 13 Pro e Max davvero speciali. Fanno parte della collezione Victory di Caviar che comprende solo il nuovo uscito di Apple. Il modello si presenta davvero molto bene. L’eleganza la fa da padrona e i materiali utilizzati sono davvero speciali.

L’iPhone 13 Victory Vertu Alligator Titanium di Caviar è stato realizzato in titanio temperato, per renderlo indistruttibile, e in vera pelle di coccodrillo per dargli un tocco unico e laconico. Uno smartphone dal carattere forte che non passa di certo inosservato.

Ma quanto costa questo Victory Vertu Alligator Titanium? Diciamo che rispetto ad altri modelli è tra i più abbordabili. Le copie disponibili prodotte sono solo 99 e il suo prezzo è di 6.520 dollari. Ovviamente ci sono tantissimi altri smartphone tutti da scoprire sul sito ufficiale di Caviar.