Iliad stupisce ancora tutti gli abbonati. Il provider francese in queste settimane vuole fare ancora presa sui possibili nuovi utenti, grazie alle sue oramai famose promozioni low cost. Dopo il grande successo della stagione estiva, ancora una volta la migliore promozione del provider francese resta la Giga 120. I clienti che andranno ad attivare tale iniziativa riceveranno consumi senza limiti per chiamate ed SMS con 120 Giga per la connessione di rete.

Iliad, il 5G è completamente gratis con la tariffa da 120 Giga

Per questa promozione Iliad conferma il suo costo di 9,99 euro ogni trenta giorni. Gli abbonati che desiderano sottoscrivere tale iniziativa dovranno soltanto aggiungere un costo una tantum di 10 euro per le spese di attivazione e ricezione della SIM.

Le sorprese della Giga 120 non si fermano alle soglie di consumo. Iliad, infatti, proprio attraverso questa speciale tariffa assicura ai suoi abbonati una novità aggiuntiva: la tecnologia 5G. Le connessioni internet di ultima generazione saranno disponibili per i nuovi utenti completamente a costo zero.

L’obiettivo di Iliad è quello di differenziare la sua strategia in modo netto da TIM e Vodafone. Come noto, infatti, per gli altri operatori di telefonia presenti in Italia la navigazione di rete 5G necessita di opzioni extra da aggiungere alla ricaricabile di riferimento.

La tecnologia 5G presentata da Iliad rappresenta una solida realtà già in oltre 20 città del nostro Paese. Tra queste si possono sottolineare Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. L’obiettivo del gestore resta quello di estendere la tecnologia nel più breve tempo possibile a milioni di clienti.