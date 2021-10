Il volantino Carrefour riserva piacevoli sorprese a tutti gli utenti che vogliono acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, anche su alcuni dei modelli più interessanti brandizzati Apple.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, sono effettivamente effettuabili in ogni negozio in Italia, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti sono interamente commercializzati in versione no brand, e con alle spalle la solita garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi.

Carrefour: questi sconti sono assurdi

Carrefour segue l’ottimo esempio dettato da Bennet proponendo uno sconto speciale sull’acquisto di un dispositivo Apple, in questi primi giorni del mese di Ottobre risulta essere possibile acquistare l’iPhone 12, nella variante da 64GB, ad un prezzo complessivamente accessibile, sebbene ancora elevato.

Ricordando difatti che la versione in vendita è la solita da completamente sbrandizzata, quindi con aggiornamenti rilasciati dal produttore (non da un operatore telefonico), e con garanzia di 24 mesi, la spesa finale richiesta da Carrefour corrisponde esattamente a 749 euro.

La scheda tecnica parla comunque di un dispositivo complessivamente intrigante, dispone di ampio display da 6.1 pollici, XDR OLED con refresh rate a 60Hz, risoluzione 1170 x 2532 pixel, affiancato dal processore A14 Bioni, hexa-core con frequenza di clock a 2.65GHz, per finire con 4GB di RAM e la memoria interna, purtroppo, non espandibile. Il comparto fotografico, fiore all’occhiello dei prodotti dell’azienda, è composto da 2 sensori da 12 megapixel l’uno.