Bennet ha deciso in questo periodo, con validità fissata fino al 20 ottobre 2021, di lanciare una splendida campagna promozionale, tramite la quale puntare a scontare i migliori prodotti Apple della scorsa generazione, raggiungendo prezzi veramente ridottissimi.

L’accesso al suddetto volantino risulta essere possibile in ogni singolo negozio sparso per il territorio nazionale, ma come al solito non sul sito ufficiale dell’azienda stessa. I prodotti sono tutti commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, ricordando ad ogni modo che le scorte sono estremamente limitate, di conseguenza potrebbero Bprima della data di scadenza della campagna.

Bennet: questi sono gli sconti da non perdere

Il volantino Bennet attivato nella giornata di ieri, 7 ottobre 2021, raccoglie al proprio interno alcuni sconti interessanti, mirati sui prodotti di casa Apple, in particolare smartphone e tablet.

Il modello di piccole dimensioni è l’iPhone 11, sul mercato da ormai qualche anno, è ancora caratterizzato da ottime prestazioni generali, ed un prezzo via via sempre più basso, oggi giunto addirittura a soli 499 euro. La variante disponibile prevede 64GB di memoria interna, ed è ovviamente completamente sbrandizzata.

In aggiunta, nell’eventualità in cui si fosse alla ricerca anche di un notebook, segnaliamo la presenza di un MacBook Air, con display da 13,3″ retina da 2560 x 1600 pixel, processore Apple M1 e touch ID, al prezzo finale di 949 euro.

Come anticipato, le scorte disponibili sono estremamente limitate, per questo motivo dovete velocizzare il più possibile l’acquisto, se interessati.