Non c’è molto da discutere se stai cercando il miglior telefono pieghevole disponibile al momento. Il Galaxy Z Fold 3 include resistenza all’acqua, supporto per S Pen e persino una fotocamera selfie sperimentale sotto il display. Spazza facilmente via la concorrenza, ma c’è un margine di miglioramento e Xiaomi potrebbe semplicemente sfidare Samsung.

Una nuova voce di Bald Panda su Weibo suggerisce che Xiaomi sta lavorando a una versione aggiornata del proprio telefono pieghevole nel Mi Mix Fold. Secondo la perdita, Mix Fold 2 sarà aggiornato con una batteria da 5.000 mAh insieme a capacità di ricarica rapida da 120 W.

Xiaomi Mix Fold includerà diverse migliorie

Sia la cover che la schermata principale verranno aggiornate con frequenze di aggiornamento di 120Hz più veloci e Xiaomi potrebbe finire per implementare una propria fotocamera sotto il display. Il Mi Mix Fold originale offre una ricarica di 67 W, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz solo sullo schermo di copertina e attualmente non include una fotocamera selfie integrata nel display principale.

Dato che Xiaomi ha rilasciato il Mix 4 con una fotocamera selfie sotto il display da 20 MP che in realtà scompare, avrebbe perfettamente senso integrarla nel prossimo Mix Fold. Non ci sono molte aziende che possono trovarsi nella posizione di sfidare Samsung, ma Xiaomi è sicuramente una di queste.

Sarà interessante vedere come Xiaomi intende spingere in avanti il ​​mercato dei pieghevoli, ma potrebbe essere necessario farlo prima piuttosto che dopo. Vorremmo anche vedere un telefono pieghevole a conchiglia essere rilasciato da Xiaomi, soprattutto dopo aver visto quanto sia popolare il Galaxy Z Flip 3 finora.