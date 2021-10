WINDTRE: sempre più dispositivi si stanno adattando al 5G, ecco i nuovi arrivati

WINDTRE non si dà pace e continua ad aggiungere alla lista degli smartphone indicati come abilitati all’utilizzo della sua nuova rete 5G, dei nuovi dispositivi. Vi spoileriamo già che nella lista ci sono Apple iPhone 13 e altri di Samsung, Motorola, Xiaomi e TCL.

Prima di vedere l’elenco aggiornato però vi ricordiamo che per navigare in 5G con WINDTRE è necessario avere attiva un’offerta tariffaria mobile “5G” (come le offerte con il marchio Di Più) o “5G Ready”, trovarsi in un’area coperta e utilizzare uno smartphone abilitato con firmware aggiornato.

WINDTRE: i nuovi smartphone 5G

Insomma, WINDTRE ha inserito alla lista il Motorola Edge 20 Lite, Samsung Galaxy A52s 5G, TCL 20R 5G, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 11T 5G e Xiaomi 11T Pro 5G. Ma anche Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Mini, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 13, Apple iPhone 13 mini, Apple iPhone 13 Pro, Apple iPhone 13 Pro Max, Motorola Edge 20 Lite, Oppo A54 5G, Oppo Find X3 Neo, Oppo Find X3 Pro, Oppo Reno 6 5G, Oppo Reno 6 Pro 5G, Samsung Galaxy A22 5G, Samsung Galaxy A32 5G.

Oppure Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy S21 5G, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy S21+ 5G, Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, TCL 20R 5G, Vivo Y72 5G, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 11T 5G, Xiaomi 11T Pro 5G, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Redmi Note 10 5G.

Ad ogni modo non si esclude che anche altri dispositivi abilitati alla rete 5G, nonostante non siano presenti nell’elenco ufficiale del sito WINDTRE, possano funzionare lo stesso.