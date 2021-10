Questo mese le offerte proposte da WindTre si dimostrano particolarmente convenienti. I clienti che effettuano il trasferimento del numero da un altro operatore hanno la possibilità di scegliere tra numerose tariffe disponibili a meno di 8,00 euro al mese. I clienti che, invece, non desiderano procedere necessariamente con la portabilità del numero hanno a disposizione delle ottime opzioni con Giga illimitati alla massima velocità disponibile. Andiamo a vedere, dunque, quali sono le migliori offerte WindTre di ottobre, come richiederle e le spese da affrontare mensilmente!

Offerte WindTre: minuti, SMS e quantità abbondanti di Giga a partire da 7,99 euro al mese!

Tra le migliori offerte WindTre di questo mese spicca senza alcun dubbio l’eccezionale WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital che, a soli 7,99 euro al mese, consente di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

La tariffa è disponibile soltanto in versione operator attack. Infatti, soltanto i clienti Iliad e MVNO hanno la possibilità di richiederne l’attivazione procedendo con il trasferimento del numero.

La WindTre Young + 5G è un’altra promozione particolarmente interessante, rivolta esclusivamente ai nuovi clienti aventi età massima 30 anni. In questo caso sarà necessario andare incontro a una spesa mensile di 14,99 euro e sarà possibile usufruire di: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione. In più, sono inclusi Giga illimitati per tutte le app.

I nuovi clienti WindTre hanno a disposizione anche la All Inclusive DI PIÙ Unlimited 5G che, a un costo di 29,99 euro al mese, permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile.