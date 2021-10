Il volantino Unieuro ha sconti veramente incredibili, gli utenti hanno la possibilità di accedere ad una lunghissima serie di occasioni e di prezzi molto più bassi del normale, con i quali sarà facilissimo pensare di spendere poco, ma godendo ugualmente di un’ottima qualità generale.

La campagna promozionale, lo ricordiamo, risulta oggi essere disponibile anche sul sito ufficiale, non solo in tutti i punti vendita sul territorio nazionale. Gli utenti che acquisteranno online potranno comunque godere anche della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, solo nel momento in cui dovessero però spendere più di 49 euro per i prodotti selezionati (indipendentemente dalla categoria merceologica).

Unieuro: il volantino ha le offerte più incredibili

Occasioni a non finire vi attendono direttamente da Unieuro, scorrendo la campagna promozionale veniamo a conoscenza di un elevato quantitativo di sconti molto interessanti, come ad esempio l’Apple iPhone 12 Pro Max, il top di gamma dell’azienda di Cupertino, in vendita a 1149 euro, nella sua variante con 128GB di memoria interna.

In parallelo consigliamo comunque di controllare anche le offerte legate alle fasce più basse, in particolar modo al di sotto dei 400 euro, si possono scovare buonissime occasioni generali. I modelli in promozione toccano Oppo A15, Galaxy A03s, Galaxy A32, Oppo A94, Oppo A53s o anche Motorola Moto G30.

Una visione d’insieme dell’intera campagna promozionale è raccolta direttamente sul sito ufficiale di Unieuro, potrete scoprire ogni singola offerta ed approfondire i vari prezzi pensati per voi.