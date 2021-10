Il volantino Trony nasconde sconti mai visti prima d’ora, i prezzi sono sempre più bassi e permettono agli utenti di accedere ad un elevato quantitativo di prodotti di alto livello, senza mai essere costretti a rinunciare proprio alla qualità generale degli stessi.

La campagna descritta nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere valida esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, ma non sul sito ufficiale. Gli utenti possono infatti decidere di recarsi presso un qualsiasi negozio sparso per il territorio nazionale, potendo godere delle medesime riduzioni. E’ presente anche il solito Tasso Zero, con possibilità di rateizzare il pagamento, al superamento dei 199 euro di spesa effettivi (previa approvazione).

Trony: queste sono le offerte più in voga del periodo

Tantissimi sconti vi attendono direttamente da Trony, in questi giorni infatti sono innumerevoli i prodotti in promozione a meno di 450 euro, con i quali comunque è possibile accedere a discrete prestazioni generali. I modelli da non perdere assolutamente di vista vanno a toccare Wiko Y62 Plus, Xiaomi Redmi 9C, Nokia C20, Vivo Y72, Vivo V21, Samsung Galaxy A22, Motorola Moto Edge 20 Lite o anche TCL 20L+ e Realme R8 Pro.

Volendo puntare leggermente più in alto, ricordiamo comunque che sono inclusi nella campagna anche i nuovissimi Oppo Reno 6 e Oppo Reno 6 Pro, i cui prezzi partono comunque da 499 euro. Per godere di una visione d’insieme dell’intero volantino Trony, consigliamo di collegarsi il prima possibile al sito ufficiale, vi attendono un elevato quantitativo di sconti molto speciali.