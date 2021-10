TIM prevede una serie di novità da qui alle prossime settimane nel campo della telefonia mobile. Il provider italiano nel mese di Ottobre cercherà di dare battaglia ad Iliad ed alle sue vantaggiose offerte low cost, attraverso nuove iniziative altrettanto speciali per soglie di consumo e prezzi. La principale promozione di TIM in questi giorni è senza dubbio la Wonder.

TIM, nel mese di Ottobre ecco la nuova speciale offerta

Tale ricaricabile di listino è garantita dall’operatore italiano a tutti coloro che andranno ad effettuare la portabilità del numero da altro provider. Al momento l’iniziativa non è a disposizione degli abbonati che hanno già una una rete operativa con TIM.

La TIM Wonder prevede una duplice formula per costi e soglie di consumo. Nella prima circostanza, gli abbonati riceveranno chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili, SMS illimitati e 70 Giga per internet. Il costo di rinnovo previsto è fissato sui 9,99 euro ogni trenta giorni.

La seconda versione della TIM Wonder prevede sempre un prezzo di rinnovo mensile pari a 9,99 euro. I clienti però in tal caso riceveranno un pacchetto di soglie di consumo leggermente più esiguo con chiamate illimitate, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la connessione di rete.

I vantaggi per gli utenti che scelgono la TIM Wonder non terminano qui. Come previsto dalle attuali condizioni commerciali, il provider italiano assicura anche costi bloccati per i primi sei mesi. In base alle nuove norme, quindi, il gestore non potrà applicare aumenti di prezzo per il rinnovo mensile nei primi sei mesi.