Nella giornata di ieri, TCL Communication ha annunciato la disponibilità sul mercato di un nuovo smartphone, ossia il TCL 20Y. Il prodotto nuovo arrivato di TCL va ad avvalorare quella che è la gamma di prodotti della casa produttrice con l’aggiunta di un nuovo dispositivo che è stato creato per essere estremamente competitivo e di ottima realizzazione.

“Il nostro ultimo prodotto, TCL 20Y, è pensato nell’ottica di continuare a perseguire l’obiettivo di democratizzare l’accesso alla tecnologia” ha detto Stefan Streit, Chief Marketing Officer di TCL Communication. “Questi dispositivi non solo sono essenziali, ma anche pensati per utenti un po’ più inesperti, che però cercano tecnologie avanzate e interconnesse a un ottimo rapporto qualità prezzo”.

TCL: il nuovo smartphone mette a disposizione un’esperienza visiva importante

TCL 20Y dà agli utenti una grande esperienza d’uso grazie al display molto ampio da 6,52 pollici HD+, la tripla fotocamera posteriore da 48 megapixel e quella frontale da 8 megapixel HDR. In più, la funzione AI Scene Detection 2.0 integrata va a riconoscere in automatico 22 scene differenti per far sì che le foto siano praticamente sempre spettacolari.

Gli utenti avranno la possibilità di rimanere connessi per tutto il giorno con la batteria di lunga durata da 4000mAh e usufruire di prestazioni sempre migliori mediante la funzione Smart Manager. Con una memoria interna da 64 GB o 128 GB, processore Octa-Core e 4GB di RAM, la navigazione sarà molto rapida e non ci sarà bisogno di cancellare foto o altro per fare spazio.

TCL 20Y è disponibile in due colorazioni (Jewelry Black e Jewelry Blue) al prezzo di 179,90 euro per la variante 128GB+4GB e 149,90 euro per la variante 64GB+4GB.