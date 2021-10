Il lancio del Samsung Galaxy S21 FE non è ancora chiaro. Mentre varie voci ritenevano che sarebbe stato lanciato presto, rapporti recenti hanno affermato il contrario. Ora, nuove informazioni hanno suggerito che lo smartphone arriverà a gennaio 2022.

Secondo un rapporto di SamMobile, il colosso tecnologico sudcoreano lancerà il Galaxy S21 FE a gennaio 2021. Tuttavia, il dispositivo non sarà annunciato in un grande evento o nemmeno in una conferenza Unpacked virtuale, ma verrà lanciato silenziosamente attraverso un semplice comunicato stampa. D’altra parte, ciò implica che il lancio della serie Galaxy S22, che in precedenza era previsto per gennaio, sarà probabilmente ritardato.

Galaxy S21 FE potrebbe essere rilasciato a gennaio 2022

È altamente improbabile che Samsung rilasci smartphone di fascia alta uno accanto all’altro, quindi ci si può aspettare un intervallo minimo di un mese tra le due versioni. In particolare, il rapporto ha aggiunto che la disponibilità del Galaxy S21 FE potrebbe essere limitata al momento del lancio, con alcune nazioni che riceveranno unità a gennaio, mentre il resto potrebbe dover affrontare ulteriori ritardi per la sua vendita.

A partire da ora, la carenza globale di chip dovrebbe essere la ragione principale del lancio ritardato del Galaxy S21 FE. Ma un ritardo nel piano potrebbe essere positivo per l’azienda in quanto sarebbe in grado di garantire più chip per la sua linea di punta di nuova generazione. Inoltre, Samsung potrebbe persino condurre un evento Unpacked per la serie Galaxy S22 prima del MWC 2022 che inizierà il 28 febbraio. Al momento, Samsung non ha confermato le notizie e ci aspettiamo un comunicato ufficiale molto presto.