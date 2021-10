Nella giornata dello scorso 4 Ottobre 2021, l’operatore virtuale Rabona Mobile ha annunciato la nascita della sua nuova radio, chiamata “Radio Rabona” e già disponibile nell’app e nel sito ufficiale dell’operatore.

Al momento, accedendo al sito o scaricando l’app Rabona è possibile accedere alla nuova radio per ascoltare musica di vario genere, ma a partire da lunedì 11 Ottobre 2021, alle ore 11:30, cominceranno anche le trasmissioni On Air. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Rabona Mobile ha lanciato la propria Radio

Le trasmissioni On Air verranno mandate in onda tutti i giorni direttamente dagli studi Rabona, diretti dal conduttore Emanuele Castrucci. Come specificato dall’operatore, attraverso “Radio Rabona” si parlerà di gossip, calcio, musica e spettacolo, ma anche di intrattenimento vario con notizie di attualità e tecnologia. Inoltre, verranno annunciate anche le eventuali novità in arrivo per i clienti Rabona Mobile.

Rabona Mobile è un operatore virtuale (MVNO) che dal 17 Aprile 2019 eroga i suoi servizi appoggiandosi alla rete Vodafone fino in 4G, con una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Le offerte Rabona si possono attivare nei punti vendita autorizzati presenti su tutto il territorio nazionale, ma anche online sul sito ufficiale dell’operatore e tramite app, con spedizione gratis in tutta Italia tramite corriere espresso.

Vi ricordo che di recente l’operatore ha prorogato fino al 15 Ottobre 2021 l’offerta Top Pressing, composta da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 171 Giga di traffico dati a 8,99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le offerte attualmente attivabili.