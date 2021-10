Prodotti ritirati: boom di alimenti con ossido di etilene e non solo, nuovi richiami

Il mercato nell’ultimo periodo sta perdendo punti per via dei diversi prodotti ritirati a causa della presenza di ossido di etilene e non solo. Vista la confusione fatta a riguardo, qui di seguito noi di Tecnoandroid vi riportiamo il resoconto generale.

Prodotti ritirati: la lista aggiornata ad oggi

Insomma, la lista dei prodotti ritirati è infinita. Scopriamola subito!

Nutricia richiama Fortifit Muscoli e Ossa : lotti: MU383 – MU384 – MU384 – MU385, data di scadenza: 17-02-2023, presenza di ossido di etilene nell’integratore alimentare;

: lotti: MU383 – MU384 – MU384 – MU385, data di scadenza: 17-02-2023, presenza di nell’integratore alimentare; Rue Flambée Srl richiama Preparato per Pane e Pizza Chef Nick Srl : lotto: 160421, data di scadenza: 16-10-2023, presenza di ossido di etilene nella farina di semi di carrube;

: lotto: 160421, data di scadenza: 16-10-2023, presenza di nella farina di semi di carrube; Mowi richiama Tranci di Salmone Marinati Red Thai Infusions : lotto 02B821238, data di scadenza: 09-10-2021, data di scadenza errata dei tranci di salmone marinati;

: lotto 02B821238, data di scadenza: 09-10-2021, dei tranci di salmone marinati; Froneri richiama gelati Nuii e Milka : gelati ritirati per presenza di ossido di etilene ;

: gelati ritirati per presenza di ; Metagenics richiama Curcudyn 60 capsule : lotto: 2104479, lotto: 2103654, ossido di etilene nell’integratore alimentare a base di magnesio;

: lotto: 2104479, lotto: 2103654, nell’integratore alimentare a base di magnesio; Piatti Freschi Italia richiama Insalata di Riso Viva la Mamma : lotto S691210923, scadenza 23/09/202, possibile presenza di una sostanza allergenica al glutine ;

: lotto S691210923, scadenza 23/09/202, possibile ; Dolciaria Val D’Enza richiama T orta di Mele – Dolci del Castello : lotti: 1L075-1L092-1L124-1L148-1L180, scadenza: 30/09/21 – 30/10/21 – 30/11/21 – 15/12/21 – 15/01/22, ossido di etilene ;

: lotti: 1L075-1L092-1L124-1L148-1L180, scadenza: 30/09/21 – 30/10/21 – 30/11/21 – 15/12/21 – 15/01/22, ; Mars Italia richiama Gelati Mars Italia : presenza di ossido di etilene ad alti livelli;

: presenza di ad alti livelli; Mars Italia richiama M&M’s Crispy : lotti: 125G1HAG03 – 125G2HAG03, scadenza: 23.01.2022, presenza di OGM ;

: lotti: 125G1HAG03 – 125G2HAG03, scadenza: 23.01.2022, ; Pharma Line Srl richiama ancora Emacrit bustine : ossido di etilene nell’integratore;

: nell’integratore; Unigrà srl richiama Orasì Soia da Cucina : lotto: 21068, scadenza: 04/03/2022, ossido di etilene ;

: lotto: 21068, scadenza: 04/03/2022, ; Unigrà srl richiama inoltre Bevande OraSì: cacao lotto: 21084 scadenza: 20/03/2022, noce lotto: 21103 scadenza: 08/04/2022, nocciola lotto: 21085 scadenza: 21/03/2022, castagna lotto: 21076 scadenza: 12/12/2021, ossido di etilene ;

lotto: 21084 scadenza: 20/03/2022, noce lotto: 21103 scadenza: 08/04/2022, nocciola lotto: 21085 scadenza: 21/03/2022, castagna lotto: 21076 scadenza: 12/12/2021, ; Giuliani Spa richiama Fette Biscottate Senza Glutine Giusto: scadenza 1/12/2021, ossido di etilene ;

Giusto: scadenza 1/12/2021, ; Coop richiama Preparato Vegetale UHT da cucina Benesì : scadenza 26/12/2021, presenza di ossido di etilene ;

: scadenza 26/12/2021, presenza di ; Coop richiama Fette Biscottate Senza Glutine Benesì : lotto 1077 – scadenza 18/11/2021, lotto 1082 – scadenza 23/11/2021, stesso agente contaminante ;

: lotto 1077 – scadenza 18/11/2021, lotto 1082 – scadenza 23/11/2021, ; Sarchio Spa richiama Semi di Sesamo: lotto: 204431, data di scadenza: 31-07-2022, ossido di etilene.

Nuovi prodotti ritirati dal commercio

Parlando invece degli ultimi prodotti ritirati dal ministero della Salute, troviamo l’integratore alimentare Silical Plus dell’azienda Arcangea per la “segnalazione da parte del fornitore di presenza di ossido di etilene nella materia prima alga Lithothamnium polvere”. Questo viene venduto in flaconi da 60 compresse da 500 mg con il numero di lotto 21083 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 03/2024.

Infine vi è un lotto di salsiccia stagionata a marchio Cornicchia per la “presenza di Salmonella in n°1 campione (campione di prelievo)”. Il prodotto ritirato appartiene al lotto numero 213141 con il Tmc 06/02/2022.