Ci sono stati molti riavvii e rivisitazioni in questi mesi, ma nonostante Netflix sta comunque mantenendo la promessa. La piattaforma infatti sta per rilasciare l’adattamento live-action della classica serie di anime “Cowboy Bebop“.

L’attesa per la nuova versione è alta, e comprensibilmente: l’originale “Cowboy Bebop“, che è andato in onda dal 1998 al 1999 e comprendeva 26 episodi, è considerato una delle più grandi serie di anime di tutti i tempi e ha contribuito a rendere popolare il mezzo in gli Stati Uniti.

Quando arrivera’ la premiere di “Cowboy Bebop” su Netflix

Il live-action “Cowboy Bebop” ha fissato la data di uscita prevista per il 19 novembre. La prima stagione sarà composta da 10 episodi. Come la maggior parte dei titoli Netflix, tutti gli episodi della serie verranno rilasciati contemporaneamente.

I rapporti sullo sviluppo della serie sono emersi nel 2017 e Netflix ha annunciato che avrebbe distribuito lo spettacolo sul suo servizio di streaming nel 2018. Lo showrunner della serie André Nemec ha dichiarato che intende che lo show di Netflix sia un'”espansione del canone”, piuttosto che un remake colpo per colpo della serie originale.

La sinossi di Netflix recita: “‘Cowboy Bebop‘ è un western spaziale che parla dei cacciatori di taglie, alias ‘cowboy‘, che cercano tutti di sfuggire al passato. Tanto diversi quanto letali, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda) formano una squadra pronta a dare la caccia ai criminali più pericolosi del sistema solare, al giusto prezzo”.

Netflix non ha ancora svelato il trailer ufficiale di “Cowboy Bebop“, motivo per cui la società ha deciso di non mostrare nulla durante un recente evento per i fan.