In questi primi giorni della stagione autunnale ci sono state numerose sorprese per tutti i clienti che hanno un piano operativo su Netflix. I clienti che hanno un piano operativo per la tv streaming hanno potuto assistere ad importanti esclusive come Lucifer e Sex Education. Il titolo più atteso di questa parte dell’anno è stato comunque La casa di carta.

La casa di carta, le date per la fine della popolare serie tv su Netflix

A più di un anno di attesa dagli episodi della quarta stagione, come da annuncio di Netflix, la nuova stagione de La casa di carta è arrivata sulla piattaforma streaming lo scorso 3 Settembre. L’attesa per gli appassionati è stata molto lunga e scandita anche dalle tempistiche della pandemia, che hanno rallentato sia le riprese che il post produzione.

La strategia di Netflix per la quinta ed anche ultima stagione de La casa di carta prevede le cose in grande. L’ultima stagione è infatti stata divisa in due parti: se la prima parte è disponibile già in questi giorni, per scoprire la seconda parte e per sapere quale sarà il destino finale della storia gli appassionati dovranno attendere sino al 3 Dicembre.

Il 3 Dicembre sarà il giorno in cui Netflix pubblicherà in piattaforma gli ultimi episodi. Inutile dire che l’attesa per il grande finale è alle stesse per i fans di mezzo mondo. Ovviamente, come per tutti i finali, non mancherà la nostalgia. Per attutire la mancanza de La casa di carta, però, Netflix già pensa ad alcuni spin off, già a partire dal prossimo 2022.