Dopo una grave interruzione, Instagram ha annunciato oggi che sta aggiornando IGTV in un formato chiamato Instagram Video. Si dice che Instagram Video renda “più facile per le persone scoprire nuovi contenuti video”. Questa nuova scheda sarà disponibile sul profilo dell’utente’.

Con questo cambiamento, le persone troveranno anche IGTV, feed video e live streaming all’interno di una nuova e migliorata app Instagram TV. Instagram sta anche annunciando nuove funzionalità per aiutare le persone a rendere la creazione di video più fluida con ritaglio, filtri, persone e tag di posizione per tutti i video.

Instagram Video è già disponibile per Android e iOS

I video di Instagram arrivano in un momento in cui questo tipo di contenuti occupa la metà di tutto il tempo che le persone trascorrono su Facebook. Questa scheda è già attiva per tutti gli utenti e se non ti viene visualizzata, assicurati di aggiornare o semplicemente di chiudere e riaprire l’app.

Oltre a questa nuova funzionalità, Instagram ha recentemente iniziato a testare un nuovo approccio agli amici intimi chiamato ‘Persone selezionate’. Questa funzione è attualmente in fase di test in Brasile e funzionerà in modo simile all’elenco degli amici intimi, tranne per il fatto che puoi deselezionare alcuni utenti di questo elenco per alcuni post.

Ecco come funzionerà: