Iliad rappresenta l’operatore più conveniente del momento, anche in questa prima parte della stagione autunnale. Il provider francese rilancia la sua azione commerciale con la tariffa Giga 120. Questa promozione prevede un pacchetto con consumi senza limiti per chiamate ed SMS con la presenza di 120 Giga per navigare in internet. Il costo della tariffa è di 9,99 euro.

Iliad, confermata l’assenza dell’app per tutti i clienti

Dall’arrivo in Italia, il fattore commerciale e le tariffe low cost sono il vero punto di forza di Iliad. Il gestore su questo piano non ha concorrenza, nemmeno con gli operatori tradizionali del mercato. Rispetto a TIM, Vodafone e WindTre però il provider francese deve ancora colmare un gap per quanto concerne i servizi. Con grande stupore del pubblico, ad esempio, ancora non è disponibile per Iliad un’app ufficiale per la gestione del profilo.

I clienti che hanno uno smartphone Android o anche un iPhone, devono necessariamente collegarsi al sito web ufficiale dell’operatore per modificare alcune impostazioni relative al proprio piano tariffario.

Le indiscrezioni che hanno parlato di un possibile arrivo dell’app ufficiale di Iliad, sino a questo momento, sono state smentite dalla realtà dei fatti. Con grande probabilità anche nelle settimane a venire e ad inizio del nuovo anno sarà confermata l’assenza del servizio per i clienti.

Lo scenario di mancanza di un’app ufficiale Iliad è ancora più penalizzante per gli utenti con uno smartphone Android. Dal negozio virtuale Google Play Store sono state rimosse infatti anche le numerose app parallele che garantivano la gestione del piano tariffario su Iliad.