Dopo molteplici speculazioni, Google ha finalmente rivelato la data di lancio dei nuovi telefoni Pixel. Pixel 6 e Pixel 6 Pro verranno annunciati il 19 ottobre. L’annuncio è stato dato dall’account Twitter ufficiale di Made By Google. Include anche un collegamento a una pagina interattiva in cui è possibile visualizzare la nuova interfaccia utente fornita dai telefoni e una pagina di domande frequenti che risponde alle domande che potresti avere sull’evento.

Google ha rivelato che il livestream non sarà un evento dal vivo ma uno preregistrato e, se lo perdi, potrai guardarlo quando vuoi.

#Pixel6, the new Google Phone.

Tune in October 19th at 10 am PT: https://t.co/zmp5byVq1y#Pixel6Launch pic.twitter.com/v3wwySE5gs

