Dopo aver riprogettato completamente Firefox all’inizio di quest’anno, Mozilla sta ora rinnovando le sue app mobile con nuove funzionalità progettate per mantenere private le ricerche web degli utenti e proteggere i loro account online.

Dal suo lancio nel 2015, Firefox Focus ha reso semplice per gli utenti mobili eseguire una ricerca super veloce senza distrazioni senza dover aprire il browser. Ora, però, Mozilla ha aggiornato Firefox Focus per fornire agli utenti una semplice app complementare per la privacy predefinita sia per Android che per iOS.

Firefox Focus è disponibile su Android e iOS

L’azienda ha dato all’app un nuovo look con nuovi colori, un nuovo logo e un tema scuro. Tuttavia, Mozilla ha anche aggiunto una funzione di collegamento a Firefox Focus in modo che gli utenti possano accedere ai siti che visitano di più ancora più rapidamente.

Quando si tratta di privacy, gli utenti dell’app vedranno l’icona Privacy Tracking Protection Shield nella barra di ricerca di Firefox Focus che può essere utilizzata per attivare o disattivare rapidamente i singoli tracker toccando l’icona dello scudo. C’è anche un contatore globale che mostra tutti i tracker che l’app ha bloccato.

Per commemorare il mese della consapevolezza sulla sicurezza informatica di quest’anno, Mozilla ha anche aggiunto diverse nuove funzionalità a Firefox per Android progettate per aiutare a mantenere le password degli utenti al sicuro online. Gli utenti di Firefox per Android saranno ora in grado di accedere senza problemi a qualsiasi password salvata nel gestore di password di Firefox sui dispositivi mobili. Ciò significa che saranno in grado di accedere a qualsiasi dei loro account online utilizzando le password salvate in Firefox senza nemmeno dover aprire una pagina web.

Oltre a semplificare l’accesso alle password salvate, ora quando crei un account per qualsiasi app sul tuo smartphone Android, puoi anche creare e aggiungere una nuova password che verrà salvata direttamente in Firefox.