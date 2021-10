I nuovi sconti Expert sono assolutamente interessanti, i prezzi sono più bassi del normale, e spingono i consumatori a spendere decisamente meno del previsto, garantendo la possibilità di accedere ad una lunga serie di prodotti.

La campagna promozionale, come al solito, è attivata sia online che nei singoli punti vendita di tutto il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni territoriali. Coloro che sceglieranno di acquistare affidandosi all’e-commerce, dovranno però pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, aggiungendole alla cifra effettivamente mostrata schermo. In aggiunta, al superamento dei 199 euro di spesa effettivi, sarà eventualmente possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Expert: queste sono le offerte del periodo

Il volantino Expert non punta solamente a scontare alcuni dei migliori smartphone della fascia media, ovvero dal prezzo non superiore ai 400 euro, come TCL 10 Plus, Motorola E7i Power, Vivo Y70, Oppo A94, Oppo A74, Oppo A54, Vivo V21 o similari, ma prova a convincere i consumatori ad acquistare prodotti appartenenti ad altre categorie merceologiche.

Al suo interno infatti sono stati integrati i cosiddetti Sconti Fissi, ovvero la possibilità di accedere a specifici prodotti, godendo di riduzioni prestabilite rispetto al prezzo originario di listino. In particolar modo abbiamo la possibilità di acquistare elettrodomestici (sia grandi che piccoli) con uno sconto del 25%, oppure il suddetto scende al 20% per i televisori di ultima generazione.

I dettagli della campagna sono raccolti direttamente online sul sito dell’azienda.