Il volantino Bennet è davvero ricco di occasioni, tutti gli utenti si ritrovano a poter accedere ad alcune delle migliori offerte del 2021, con prezzi sempre più bassi, e mai rinunce alla qualità generale dei prodotti effettivamente selezionati.

Per spendere poco con Bennet non sono necessarie operazioni particolari, basta recarsi in un qualsiasi negozio sul territorio nazionale, ed effettivamente aggiungere i prodotti maggiormente desiderati. Coloro che spenderanno più di 199 euro, potranno altresì richiedere la rateizzazione senza interessi, definita anche Tasso Zero; ogni acquisto prevede comunque la garanzia legale della durata di 24 mesi.

Bennet: gli sconti sono assolutamente incredibili

Osservando da vicino la campagna promozionale di Bennet, notiamo comunque la presenza di un buon numero di sconti, anche applicati alla fascia alta della telefonia mobile. In particolare gli utenti hanno la possibilità di acquistare l’incredibile Apple iPhone 12, un vero e proprio top di gamma, attualmente disponibile all’acquisto a soli 649 euro, e caratterizzato da prestazioni incredibili. La versione in vendita prevede 128GB di memoria interna e 24 mesi di garanzia legale.

Per completare l’ecosistema dell’azienda di Cupertino, il consiglio è di virare poi verso le Apple AirPods, le cuffiette che hanno segnato un punto di svolta nel mondo degli auricolari in-ear, oggi commercializzate a 99 euro.

Le altre offerte del volantino Bennet sono interamente raccolte nelle pagine che potete visualizzare sul sito ufficiale, vi attendono anche sconti legati alla tecnologia generale e agli elettrodomestici, sebbene gli acquisti siano effettuabili sempre e soltanto in negozio.