Vodafone: nuove offerte da 100GB per gli utenti che rientrano

Gli utenti Vodafone sono coscienti del fatto che l’azienda sia la migliore in Europa anche se alcuni non hanno esitato a scappare via, scegliendo altri provider.

Per questa motivazione ora il colosso europeo ha scelto di occuparsi sia della campagna promozionale autunnale che del rientro dei vecchi clienti. Arrivano quindi tre offerte dal passato che sono in grado di offrire fino a 100 giga per navigare sul web.

Vodafone: nuove offerte dedicate solo ed esclusivamente al pubblico che vuole rientrare

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited