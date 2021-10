Vodafone non lascia campo a TIM nel settore delle tv streaming. L’operatore inglese vuole mettere a disposizione di tutti i suoi abbonati una piattaforma che possa essere alternativa a TIMvision. Come risaputo, in questa nuova stagione di calcio e sport, TIM può garantire a tutti gli abbonati la visione integrale di Champions League e Serie A grazie ad accordi strategici con Mediaset e con DAZN.

Vodafone, le migliori esclusive streaming con Serie A e Champions

Pe rilanciare la proposta streaming rispetto a TIM, il gestore francese rispolvera la sua Vodafone TV. Il servizio streaming con una serie di contenuti televisivi in esclusiva sarà a disposizione di coloro che attiveranno un piano per la Fibra ottica.

Vodafone si è scelta un partner di primo piano per la sua piattaforma streaming: NOW Tv. I clienti del gestore inglese potranno quindi accedere al servizio di casa Sky con le relative esclusive. Gli abbonati avranno quindi la garanzia di tre partite per giornata della Serie A, tutta la Champions League, tutta la Premier League e le esclusive di altri sport come tennis, Formula 1, motomondiale e tanto altro.

Il ticket della Vodafone TV non si ferma qui. I clienti, infatti, riceveranno anche il servizio Amazon Prime Video a canone gratuito per il primo anno. Il prezzo finale della piattaforma streaming è di 15 euro ogni trenta giorni. Il costo si aggiunge alla tariffa prevista per la Fibra ottica. Incluso nel ticket ci sarà anche il dispositivo TV Box per la visione degli eventi anche con la tecnologia 4K.