Il nuovo volantino Trony nasconde al proprio interno alcune delle migliori occasioni del mese di Ottobre, proponendosi come più valida alternativa alle ottime proposte di Unieuro o di Esselunga. La validità della campagna è finalmente stata estesa all’intero territorio nazionale, senza distinzioni particolari.

Spendere poco con Trony è decisamente più semplice del previsto, basta infatti recarsi personalmente in negozio per avere la possibilità di accedere a prodotti di alta qualità, al giusto prezzo finale di vendita. Tutti gli sconti sono da considerarsi attivi fino al 19 ottobre 2021, non sul sito ufficiale di Trony.

Trony: le offerte del volantino vi lasceranno a bocca aperta

I migliori smartphone in promozione da Trony, vanno a toccare al massimo la fascia media della telefonia mobile, raggiungendo i 450 euro di spesa. Sono tutti dispositivi che garantiscono ugualmente discrete prestazioni generali, e tra i quali possiamo trovare Realme R8 Pro, Realme GT Master edition, Nokia C20, TCL 20L+, Samsung Galaxy A22, Motorola Edge 20 Lite, Wiko Y62 Plus, Xiaomi Redmi 9C, Vivo V21, Vivo Y72 o similari.

Volendo invece puntare verso dispositivi più recenti, ed in parte prestanti, il consiglio è di scegliere direttamente uno tra Oppo Reno 6 e Oppo Reno 6 Pro, sebbene il prezzo massimo vada ben oltre il limite che vi abbiamo indicato in precedenza.

Il volantino Trony è comunque disponibile in ogni negozio sul territorio nazionale, in modo da garantire l’accesso più ampio possibile da parte della popolazione italiana. Per ogni altra informazione in merito, non dovete fare altro che collegarvi al sito.