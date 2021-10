Lunedì 4 ottobre è stata una giornata molto complessa per il gruppo Facebook, che ha visto i propri servizi indisponibili per ben 7 ore. Allo stesso tempo anche Telegram sembra aver riscontrato dei rallentamenti, mantenendo però stabile il servizio in tutto il mondo.

WhatsApp, Instagram e Facebook sono stati indisponibili per ben 7 ore a livello globale. Questo ha fatto si che molte persone migrassero su Telegram, da tanti utilizzata come piattaforma di riserva. Ma anche qui non è andato tutto liscio.

Sembra infatti che la mole di utenti che si è traferita sia stata così alta che i server avrebbero faticato a reggere il carico di lavoro. Molti hanno riscontrato infatti evidenti rallentamenti le operazioni più comuni come inviare file, scaricare contenuti multimediali e inviare o ricevere messaggi vocali.

Users in some regions may be experiencing issues with loading contacts/chats or receiving notifications. Our distributed infrastructure allows the app to remain stable globally, but I apologize for any inconveniences you may have at the moment 🙏

— Telegram Messenger (@telegram) October 4, 2021