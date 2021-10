Jeff Bezos, fondatore di Amazon, si è congratulato con Netflix. Squid Game è un tale successo che ha anche ricevuto i suoi sinceri complimenti. Un evento che, pensiamo, passerà alla storia visto che tra i due servizi di streaming on demand non scorre certo buon sangue. Ma davanti all’evidenza non si può fare altrimenti. Scopriamo insieme questo nuovo fenomeno che sta spopolando tra le serie TV a catalogo Netflix, raggiungendo la Top Ten in ben 90 Paesi.

Squid Game è una serie TV originale Netflix di produzione locale Sud Coreana. Nessuno avrebbe mai pensato che un titolo non in lingua inglese potesse scalare il successo così rapidamente e con tanti consensi.

Un risultato tale da spingere Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, a complimentarsi con Netflix per la strategia utilizzata. In un tweet infatti l’ha definita “impressionante” e “di ispirazione“. Oltre ad aver fortemente elogiato il lavoro svolto e la serie TV:

“Non è una cosa facile e loro la stanno facendo funzionare. Impressionante e d’ispirazione. Inoltre non vedo l’ora di vedere la serie“.

Iconico anche il tweet di Netflix che ha espresso sincero apprezzamento per Squid Game, la serie TV coreana creata da Hwang Dong-hyuk. Nel post il colosso dello streaming ha dichiarato:

“Hai presente quella sensazione quando incontri qualcuno e capisci subito che sta per cambiare la tua vita in meglio? Ecco come mi sono sentito dopo nove minuti di Squid Game“.

