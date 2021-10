Si torna a parlare di uno dei brevetti registrati da Samsung più interessanti dell’ultimo periodo. Risale soltanto a poche settimane fa l’emerge di un documento depositato dal colosso sudcoreano nel quale era descritto un dispositivo denominato “Samsung Galaxy Flex Note“, uno smartphone pieghevole con S Pen e display avvolgente. Soltanto poche ore fa, alcuni rendering sono apparsi in rete. Il portale LetsGoDigital, in collaborazione con Technizo Concept, ha mostrato un pieghevole particolarmente originale, frutto di quanto trapelato dai vari brevetti dell’azienda.

Samsung Galaxy Z Fold Note Edition: come potrebbe essere il prossimo pieghevole del colosso!

Il nome del dispositivo è stato modificato dai realizzatori dei rendering poiché ritenuto più adeguato a quelle che sarebbero le caratteristiche dello smartphone. Si fa riferimento, quindi, a un presunto Samsung Galaxy Z Fold Note Edition poiché esteticamente molto simile al recente dispositivo pieghevole rilasciato dal colosso sudcoreano. Non mancano però le novità!

A differenza del Samsung Galaxy Z Fold 3, è possibile notare una chiusura del display verso l’esterno e un pannello avvolgente che va a ricoprire anche i bordi esterni estendendosi fino alla parte posteriore del dispositivo. Soltanto metà della scocca presente sul retro dello smartphone non appare ricoperta dal display per poter far spazio al comparto fotografico.

Il meccanismo di chiusura verso l’esterno permette al display di coprire il dock destinato all’inserimento della S Pen che, quando non in utilizzo può essere riposta nella parte posteriore dello smartphone. L’alloggiamento dello stilo, essendo dotato di appositi magneti, ne evita la caduta.

Il Samsung Galaxy Z Fold Note Edition potrebbe non diventare mai realtà ma quanto mostrato dalle immagini dedotte dai documenti registrati dall’azienda fa sperare nella creazione di un pieghevole del genere.