La nota azienda di smartphone Motorola ha in serbo numerosi nuovi smartphone. Tra questi, ci sarà anche il nuovo medio di gamma denominato Motorola Moto G31 e, nel corso delle ultime ore, quest’ultimo ha ricevuto la certificazione NCC ed è stato avvistato in alcune immagini dal vivo.

Motorola presenterà a breve il nuovo Motorola Moto G31: ecco dal vivo in alcune immagini

Motorola presenterà tra poche settimane il nuovo entry-level Motorola Moto E. Oltre a questo device, però, l’azienda presenterà in veste ufficiale anche il nuovo smartphone medio di gamma Motorola Moto G31.

Quest’ultimo, come già accennato, ha ricevuto in queste ultime ore l’importante certificazione NCC, sulla quale sono state inoltre pubblicate alcune immagini dal vivo. Osservando queste ultime, possiamo notare la presenza sul retro di un design piuttosto classico, con tre fotocamere posteriori poste verticalmente sulla scocca. Al centro è poi collocato un sensore biometrico per lo sblocco integrato nel logo Motorola.

Una delle cose interessanti che possiamo carpire dalle immagini è inoltre la presenza di un sensore fotografico principale da 50 megapixel con tecnologia dual pixel. La batteria presente a bordo dovrebbe essere invece da 5000 mAh e che si potrà ricaricare con ricarica da 10W grazie al caricatore presente in confezione. Per quanto riguarda il software, non mancherà Android 11 a bordo e, oltre a questo, sembra che ci sarà il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e una porta di ricarica USB Type C.

Vi ricordiamo che, secondo gli ultimi rumors, il nuovo Motorola Moto G31 verrà distribuito ad un prezzo di circa 180 euro.