Il volantino MediaWorld, attivato fino al 7 ottobre 2021, nasconde al proprio interno offerte veramente ottime, con le quali gli utenti possono effettivamente pensare di accedere a prodotti sempre più costosi, ma a prezzi più abbordabili.

La campagna promozionale attuale, come sempre accade quando parliamo della corrente azienda, è da considerarsi attiva anche online sul sito ufficiale. In questo caso, tuttavia, è necessario ricordare che è previsto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, indistintamente dal livello finale raggiunto. I prodotti sono inoltre commercializzati con garanzia di 24 mesi, e completamente sbrandizzati.

MediaWorld: le offerte più attese

MediaWorld non vuole mollare assolutamente la presa su tutti gli utenti indecisi se, e quando, acquistare un nuovo smartphone. Per l’occasione l’azienda ha deciso di spaziare nelle più svariate fasce di prezzo, partendo ad esempio dai top di gamma più recenti, quali sono Galaxy Z Flip3 a 1149 euro oppure Galaxy Z Fold3 a 1849 euro, per scendere poi verso tipologie di prodotti, e prezzi, molto più abbordabili.

Tra questi annoveriamo chiaramente Xiaomi Mi 11 Lite, in vendita a 349 euro, TCL 20R a 199 euro, Oppo Reno 6 a soli 499 euro, Oppo A74 a 219 euro, Galaxy A03s a 159 euro, Xiaomi redmi Note 9 Pro a 229 euro, Xiaomi Redmi 9AT a 269 euro o anche Xiaomi Redmi 9C disponibile a 119 euro.

Tutte le altre promozioni incluse all’interno del volantino MediaWorld possono essere sfogliate direttamente nelle pagine che trovate sul sito ufficiale dell’azienda.