E’ appena terminata l’estate e tutti gli operatori telefonici si stanno sfidando con nuove offerte vantaggiose. Infatti, i principali operatori Iliad, Vodafone, WindTre, Tim, più Very Mobile, si sono sfidate a suon di tariffe low cost per cercare di ottenere quanti più clienti è possibile. Iliad in tal senso vuole continuare su questa scia e lancia due nuovi piani con a disposizione tantissimi Giga per i nuovi arrivati. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Iliad: ecco la Giga 80 che richiama i vecchi clienti

La prima tariffa low cost che propone Iliad è la Giga 80 e sono inclusi nell’offerta: minuti illimitati, SMS illimitati e 80 GB di internet 4G a 7,99 al mese per sempre, senza costi nascosti o vincoli. La SIM costa 9,99 eruo una tantum e troviamo il servizio “Mi richiami”, l’hotspot, nessuno scatto alla risposta, il controllo del piano tariffario, la segreteria telefonica e la portabilità del numero.

Dopo aver superato i Giga, si potrà continuare la navigazione a 0,90 centesimi per 100 Mb e i minuti ed SMS valgono anche per l’Europa. Infine, 5 GB sono riservati per i Paesi dell’UE.

Giga 40 e Giga 120

Se pensate che 80 Giga sono troppi, c’è sempre l’offerta di Iliad con 40 Giga, la quale offre le stesse cose di quella sopra ma con la metà dei Giga a 6,99 euro. L’acquisto della SIM è di 9,99 euro. L’attivazione è molto veloce: bastano tre minuti di collegamento al portale ufficiale della compagnia oppure è possibile recarsi presso un centro Iliad.

Infine, ricordiamo che è ancora disponibile la Giga 120, la quale mette a disposizione 120 Giga, minuti ed SMS illimitati, servizio in 4G e 5G a soli 9,99 euro al mese per sempre.