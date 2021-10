Iliad guarda ai nuovi clienti con ancora più decisione. Il provider francese, dopo il grande successo dell’estate, ha scelto di confermare la sua principale ricaricabile anche in autunno. In questo mese di Ottobre è quindi ancora disponibile la promozione Giga 120. I clienti che scelgono questa ricaricabile pagheranno un costo mensile di 9,99 euro e riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 120 Giga per internet.

Iliad, due sorprese ed il 5G gratis nelle principali tariffe

Con la Giga 120, così come per tutte le altre offerte messe a listino da Iliad, i clienti inoltre potranno usufruire anche di tre servizi a costo zero.

Il primo vantaggio che Iliad offre a tutti i suoi abbonati è quello delle chiamate senza limiti verso l’estero. Tutti gli abbonati che hanno un piano operativo con il provider francese potranno comunicare in totale libertà e senza costi aggiuntivi con amici e parenti fuori dai confini nazionali. La lista delle nazioni in cui sono possibili le telefonate gratis da parte di Iliad prevede ben 60 Stati, tra Europa e resto del mondo.

Coloro che scelgono o la Giga 120 o altre offerte del gestore francese avranno poi anche la segreteria telefonica a costo zero. Iliad in tal senso è decisa nel distinguere le sue operazioni da quelle di TIM, Vodafone e WindTre. L’ascolto dei messaggi sulla segreteria, infatti, è completamente gratuito e non prevede soglie extra.

Finale ma principale sorpresa, questa volta solo per la Giga 120, è il 5G. Gli abbonati del gestore francese potranno connettersi in rete con le velocità massime senza opzioni extra sulla ricaricabile.