Lunedì 4 settembre non è stata una bella giornata per il gruppo Facebook. Tutti i servizi infatti sono stati down per ben 7 ore, lasciando quindi gli utenti di tutto il mondo senza Whatsapp, Instagram e Facebook.

Facebook ha prontamente postato le proprie scuse su Twitter, informando gli utenti di essere al lavoro per risolvere il problema. A causarlo sembra essere stato un problema interno, quindi non relativo ad infrastrutture o danni subiti.

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021