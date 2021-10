A quanto pare, secondo le ultime notizie che provengono dal mondo dell’astronomia, Giove sarebbe stato da poco colpito da un asteroide. Non è un evento che si presenta raramente, ma ciò che ha suscitato l’interesse maggiore di tutto il pubblico è stato un video virale che immortala il momento. Il suddetto è stato girato da un astronomo brasiliano José Luis Pereira, il quale lo scorso 13 settembre ha registrato il momento dell’impatto. Andiamo a scoprire di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Giove: l’astronomo registra un evento raro

Si racconta che l’astronomo stava installando la sua attrezzatura durante una situazione metereologica poco favorevole mentre decide di registrare una serie prolungata di 25 video, senza nessun intervallo di tempo l’uno tra l’altro. Inoltre, si è accorto con grandissima sorpresa che stara riprendendo un raro avvistamento, come detto a space.com.

“Con mia grande sorpresa, nel primo video ho notato un bagliore diverso sul pianeta, ma non ci ho prestato molta attenzione perché pensavo potesse essere qualcosa legato ai parametri adottati, e ho continuato a guardare normalmente. Per non interrompere le riprese in corso per paura che le condizioni meteorologiche peggiorassero, non ho controllato il primo video“.

Successivamente, Pereira ha usufruito di un software per astronomi dal nome DeTeCt, ma senza controllare i risultati fino al giorno dopo, fino a quando poi si è accorto dell’alert sulla possibile individuazione di un impatto da asteroide. In un secondo momento, è arrivata la conferma che tanto aspettava, senza rendersi conto che aveva registrato un qualcosa di molto importante. Vai qui per vedere il video completo.