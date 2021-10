Le occasioni lanciate, o rese disponibili, dal volantino Expert, permettono ai vari consumatori di accedere ad un elevato quantitativo di sconti, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità generale degli stessi. I prezzi sono più bassi del normale, e garantiscono un buon livello di risparmio generale.

Per poter accedere alle soluzioni descritte nel nostro articolo, ricordiamo essere necessario recarsi in uno dei tantissimi punti vendita in Italia, oppure affidarsi direttamente al sito ufficiale di Expert. In questo caso la merce potrà essere spedita presso il proprio domicilio, sebbene sia un’operazione da pagare, aggiungendo una piccola cifra a quanto effettivamente mostrato a schermo.

Expert: le offerte sono veramente assurde

Alla base del corrente volantino Expert troviamo i cosiddetti sconti fissi, ovvero la possibilità di godere di una riduzione prestabilita, legata alla categoria merceologica, indipendentemente dal livello di spesa raggiunto. Questo meccanismo viene applicato direttamente sugli elettrodomestici, con una riduzione del 25%, oppure direttamente sui televisori, con uno sconto fisso del 20%.

Discorso diverso per quanto riguarda il mondo degli smartphone, i dispositivi in promozione non raggiungono la fascia alta, fermandosi al massimo ai 400 euro previsti per Motorola E7i Power, TCL 10 Plus, Oppo A74/A94 e A54, Vivo Y72, Vivo Y70 o Vivo V21. Indipendentemente dal modello selezionato, ricordiamo comunque che è prevista la garanzia di 24 mesi, e sono tutti commercializzati nella variante no brand, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati dai produttori, non dagli operatori telefonici.