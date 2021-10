Gli sconti attivati da Euronics sono davvero sempre più interessanti, tutti gli utenti si ritrovano a poter fare i conti con una campagna promozionale che promette loro la possibilità di accedere a prezzi sempre più bassi, applicati sui migliori dispositivi in circolazione.

Il volantino che andremo a raccontare nell’articolo non risulta però attivo su tutto il territorio nazionale, l’accesso è possibile solamente fino al 10 ottobre, presso le regioni Sardegna, Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Trentino, Veneto e Piemonte, in particolar modo presso i negozi gestiti dal gruppo Euronics Dimo. Gli acquisti non risultano esser effettuabili tramite il sito ufficiale.

Se volete scoprire in esclusiva assoluta i migliori codici sconto Amazon, ricordatevi del nostro canale Telegram dedicato.

Euronics: questo SottoCosto è incredibile

La natura della campagna è di SottoCosto, ciò sta a significare che i consumatori devono prendere una decisione il più rapidamente possibile, onde evitare di restare tagliati definitivamente fuori dalla possibilità di effettuare l’ordine.

Gli smartphone in promozione rientrano nei 570 euro di spesa, con il plus rappresentato dall’Oppo Find X3 Neo, il dispositivo appartenente alla fascia medio-alta della telefonia mobile, oggi comunque disponibile appunto a 569 euro. Coloro che vorranno cercare di risparmiare il più possibile, potranno poi decidere di acquistare Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi redmi 9T, TCL 20L, Realme 8, Motorola E7 Power, Oppo A16 o Samsung Galaxy S20 FE.

Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed in versione completamente sbrandizzata, per maggiori informazioni in merito alle possibilità d’acquisto, o qualsivoglia altra novità legata al volantino di Euronics, è necessario collegarsi qui.