Gli sconti Esselunga, attivati dall’azienda fino al 20 ottobre 2021, sono letteralmente da pazzi, raccolgono una miriade di occasioni e di prezzi sempre più bassi, con i quali gli utenti si possono confrontare per riuscire ad accedere ai migliori prodotti in circolazione.

Per risparmiare con Esselunga non sono necessarie operazioni particolari, basta recarsi personalmente in negozio entro la data indicata, sperando che le scorte non siano terminate. E’ bene sapere, infatti, che i quantitativi distribuiti ai vari punti vendita sono strettamente limitati, e potrebbero terminare decisamente prima del previsto. Indipendentemente da ciò, i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, ogni difetto di fabbrica viene riparato gratuitamente, recandosi nuovamente ove è stato completato l’acquisto.

Esselunga: questi sconti sono incredibili

A differenza dei soliti sconti applicati su smartphone o tecnologia generale, in questo periodo Esselunga ha voluto giocare tutto sul mondo dei videogame, in particolare scontando l’ultimo Fifa 22, lanciato appunto il 1 ottobre 2021, nella versione per PS4.

Il più famoso titolo di simulazione calcistica al mondo, al cui interno si possono trovare 700 squadre, oltre 17’000 giocatori e 30 competizioni differenti, viene oggi commercializzato al prezzo di 49,90 euro.

Al momento non sappiamo se in un futuro sarà acquistabile anche la variante Xbox, all’interno della corrente campagna, infatti, è stata scontata solamente quella fisica (quindi con CD) per PS4. Le scorte, come anticipato, sono estremamente limitate e potrebbero terminare prima del previsto, se interessati consigliamo di prendere una decisione il più rapidamente possibile.