Il portafoglio tariffario dell’operatore virtuale 1Mobile è stato prorogato ancora una volta, adesso con scadenza al 15 Ottobre 2021, salvo ulteriori cambiamenti. Con prezzi a partire da 4,49 euro al mese, sono previste offerte per vari target di clienti.

Cominciando con le offerte rivolte a tutti i nuovi e già clienti 1Mobile, andiamo insieme a ricordarci le offerte che propone.

1Mobile ha prorogato le proprie offerte fino al 15 ottobre 2021

Iniziamo con la 1Mobile Special XPlus che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 60 Giga di traffico dato che diventato 75 Giga dal terzo mese, il tutto a 8,99 euro al mese. Il costo di attivazione è pari a 6 euro. Troviamo poi la 1Mobile Start Plus New che offre ogni mese 500 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti i numeri nazionali e 5 Giga di traffico dati che diventato 8 Giga dal terzo mese, il tutto a 4,99 euro al mese. Il costo di attivazione è pari a 10 euro.

Penultima offerta, la 1Mobile World Plus, offre ogni mese 500 minuti verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati verso tutti i numeri 1Mobile, 320 minuti internazionali verso alcuni Paesi dell’Estero e 20 Giga di traffico dati che diventano 25 Giga dal terzo mese, il tutto a 10 euro al mese. Il costo di attivazione è pari a 5 euro. Infine, la 1Mobile Call Unlimited Plus propone ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 1 Giga di traffico dati che diventa pari a 2 Giga al mese dal terzo mese, il tutto a 6,99 euro al mese. Il costo di attivazione è pari a 8 euro.

Per coloro che attivano una nuova numerazione o richiedono la portabilità provenendo da qualsiasi altro operatore ad eccezione di Vodafone, sono disponibili invece altre quattro offerte, valide anche per alcuni già clienti 1Mobile. Per quanto riguarda il cambio offerta per i già clienti dell’operatore, World XPlus è disponibile soltanto per coloro che hanno un’offerta Reward attiva, mentre le offerte della gamma Reward sono valide per chi ha sottoscritto la 70 XPlus o una delle stesse offerte Reward.