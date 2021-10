WhatsApp: ecco gli errori da non commettere in una relazione di coppia

WhatsApp: ecco gli errori da non commettere in una relazione di coppia

Scopriamo insieme quali sono gli errori da non commettere assolutamente in una relazione di coppia con l'utilizzo di WhatsApp. A rivelarli è la psicoterapeuta Ombretta Cecchini che ha pubblicato una mini guida con tutte le pillole di saggezza in merito a ciò che non si deve fare sull'app del Gruppo Facebook. Il rischio è quello di rovinare l'armonia affettiva e amorosa nella propria relazione sentimentale. Ecco tutti i dettagli.