Per quanto riguarda la telefonia mobile ci sono sempre novità, anche meno belle per i clienti. Tra queste ci sono le continue rimodulazioni che propone Vodafone, gestore inglese che ha deciso di alzare il prezzo di alcune offerte.

La notizia non è piaciuta agli utenti, soprattutto per quelli che stavano pensando vagamente di poter passare all’operatore. Ciò che rende ancora più negativa questa notizia è che tra le tariffe in aumento ce n’è anche una che in questi mesi è riuscita davvero ad attrarre consensi a destra e a manca. Scopriamo di più a riguardo.

Vodafone: ecco le varie rimodulazioni, compresa la super-offerta

L’offerta di cui abbiamo parlato poc’anzi è la special 50 Giga, destinata a coloro che effettuano la portabilità di un numero da un altro provider. Il rincaro è di ben 2 euro ogni 30 giorni. Quindi, si passa da 7,99 euro degli scorsi giorni a 9,99 euro. Chi invece aveva la promozione a 6,99 euro, dovrà pagare ora 8,99 euro. Una differenza davvero non da poco.

Sfortunatamente, nonostante l’aggiunta di prezzo, non c’è stata nessuna aggiunta per quanto riguarda i servizi. Infatti, il tutto è rimasto invariato con 50 Giga di traffico Internet, SMS e chiamate illimitate verso chiunque. Quindi, per coloro che sono già clienti è una vera beffa. Per chi invece vuole passare ora a Vodafone, c’è la garanzia di costo bloccato per sei mesi. Quindi, se ci saranno rimodulazioni a breve, non ci saranno aumenti.

Intanto, le altre compagnie telefoniche come TIM, Iliad e WindTre rimangono in agguato con altre offerte decisamente più vantaggiose.