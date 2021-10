Come accade con tantissimi altri oggetti, anche le Sim telefoniche hanno un vero e proprio mercato collezionistico che le circonda. Sono infatti in tantissimi ad essere continuamente alla ricerca delle schede più rare in circolazione.

Sim telefoniche: cosa sono i Top Number

La rarità delle Sim telefoniche è molto semplice da stabilire. Questa è infatti data dalla particolarità del numero di telefono associato alla scheda in questione. In linea di massima, più il numero è facile da ricordare, più il valore della scheda è alto.

Alcuni esemplari possono addirittura raggiungere i 50.000 euro di valore. Le schede più rare in circolazione prendono il nome di Top Number. 5 di queste schede sono state messe all’asta su Ebay ed il ricavato donato all’Istituto Nazionale Tumori.