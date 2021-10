All’inizio di quest’anno Samsung ha promesso che avrebbe rimosso gli annunci dalle app proprietarie, come Samsung Weather, Samsung Pay e Samsung Theme, ma all’epoca la società non ha fornito una linea temporale per l’operazione.

Ora sembra che Samsung abbia finalmente iniziato a sbarazzarsi degli annunci dalle app preinstallate nella sua interfaccia One UI, a partire da Samsung Health e Samsung Pay. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Samsung elimina gli annunci dalle applicazione pre installate

In una dichiarazione sui forum di Samsung Community un moderatore ha rivelato che l’app Samsung Health non visualizzerà annunci a partire dallo scorso 2 ottobre, mentre un post separato di un membro della community ha affermato che la società ha rimosso il banner pubblicitario dall’app Samsung Pay, condividendo uno screenshot che lo dimostrasse

.Sebbene la società non abbia ancora fornito alcuna informazione su quando rimuoverà gli annunci dal resto delle sue app, il fatto che Samsung stia finalmente cercando di rimuovere gli annunci dalle app stock di One UI è sicuramente ben accetto. Ci aspettiamo di vedere aggiornamenti simili per le app Samsung Weather, Samsung Theme e altro nelle prossime settimane, tuttavia non è ancora chiaro se la società rimuoverà in modo simile anche gli annunci inviati tramite notifica push sui suoi dispositivi.

Vale la pena notare che attualmente Samsung ha rimosso gli annunci solo da Samsung Health e Samsung Pay nella versione sudcoreana di One UI, quindi potrebbe volerci un po’ di tempo prima che queste modifiche diventino effettive in ​​altre regioni. Vi ricordo che in questi giorni il colosso Euronics sta proponendo il Samsung Galaxy S21 5G con 128 GB di memoria a soli 699 euro invece di 879.