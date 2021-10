Netflix in queste ultime settimane ha dato vita ad una serie di importanti sorprese per tutti i suoi abbonati. L’uscita di serie popolari come La casa di carta o Sex Education ha portato nuova linfa sulla piattaforma streaming e nuovi contenuti per l’intrattenimento quotidiano.

Oramai milioni di persone in Italia hanno un account attivo per Netflix. Coloro che ancora non hanno un profilo, proprio in virtù di queste sorprese a catalogo, potranno scegliere due offerte molto vantaggiose nelle settimane a venire.

Netflix, le migliori promozioni low cost di Ottobre

Una prima offerta dedicata a Netflix porta la firma di TIM. Il gestore italiano assicura ai suoi clienti l’attivazione di un profilo per la piattaforma streaming al semplice costo di 12,99 euro. In unione a Netflix, i clienti di TIM potranno anche accedere a tutte le serie tv ed i film di TIMvision ed il decoder TIMvision Box a costo zero.

La seconda promozione per la tv streaming è poi assicurata da Sky. Gli abbonati della tv satellitare avranno la possibilità di attivare il ticket Intrattenimento Plus. Questo ticket assicura l’accesso alla tv streaming ad un semplice costo di 5 euro ogni trenta giorni.

