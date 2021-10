L’operatore virtuale e secondo brand di TIM, Kena Mobile, ha lanciato a partire da oggi, 1° Ottobre 2021, una nuova promozione disponibile con prezzo scontato a 19,99 euro al mese per 12 mesi per la sua offerta denominata in questo caso Kena TIMVISION Special, che comprende i contenuti di calcio e sport di DAZN e altro.

La nuova promozione Kena TIMVISION Special è sottoscrivibile direttamente online, tramite il sito ufficiale di Kena Mobile, recandosi pressi i rivenditori aderenti, utilizzando l’app ufficiale dell’operatore o contattando il Servizio Clienti 181. Scopriamo insieme cosa prevede.

Kena Mobile lancia una nuova offerta

Il pacchetto di TIMVISION con DAZN tramite Kena Mobile è sempre disponibile per tutti i nuovi clienti, sia tramite la portabilità del numero da qualsiasi altro operatore mobile che attivando una nuova numerazione. Rispetto alla precedente promo, che prevedeva un costo di 29,99 euro al mese, attivando Kena TIMVISION Special si avrà un costo promozionale di 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi, poi si rinnoverà al prezzo di 29,99 euro al mese salvo cambiamenti.

La promo sarà disponibile, secondo alcune indiscrezioni raccolte, anche con il brand principale TIM con TIMVISION Calcio e Sport dal 2 Ottobre 2021, con la sola differenza che per le attivazioni tramite Kena Mobile non viene fornito il TIMVISION Box. Con Kena TIMVISION Special è previsto il pagamento di un costo di attivazione complessivo di 36 euro. L’offerta Kena TIMVISION SPECIAL prevede un costo di attivazione di 36 euro (che verrà pagato su carta di credito) in 12 rate mensili di 3 euro, già inclusi nel costo mensile. Quindi il nuovo cliente non dovrà pagare alcun costo di attivazione iniziale se rimane almeno 12 mesi dall’attivazione.

In caso di recesso anticipato dall’offerta Kena TIMVISION, sarà mantenuta attiva la rateizzazione del contributo di attivazione fino alla scadenza prevista. Tuttavia, il cliente potrà indicare all’operatore, al momento del recesso o anche successivamente, la volontà di pagare le rate residue in un’unica soluzione. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.