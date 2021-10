Le offerte commerciali di Iliad continuano ad essere estremamente vantaggiose per il grande pubblico. Gli utenti che attivano una SIM con l’operatore francese possono scegliere ancora i vantaggi dell’offerta Giga 120. Questa ricaricabile prevede un costo di rinnovo mensile pari a 9,99 euro con consumi senza limiti verso tutti per chiamate e SMS e 120 Giga per la connessione internet.

Iliad, si valuta un possibile addio del 3G: questi li scenari futuri

Tra i principali vantaggi della promozione Giga 120 vi è ovviamente il servizio 5G. Il provider francese assicura a tutti gli abbonati le connessioni internet di nuova generazione, completamente a costo zero e senza l’attivazione di opzioni extra da aggiungere alla ricaricabili principale.

In Italia il 5G sarà sempre di più protagonista, anche grazie ad Iliad. Il provider francese entro il 2022 aumenterà di gran lunga la copertura dei territori raggiunti dalle nuove linee per la navigazione di rete.

Con l’avanzare del 5G saranno previsti però anche una serie di cambiamenti per il grande pubblico. Una delle possibilità al vaglio per gli utenti di Iliad è quella di dar vita ad un processo di dismissione per le linee 3G. Il gestore, per dar vita ad investimenti strutturali e massimi sforzi sul 5G, potrebbe seguire da vicino una strada già intrapresa da altri operatori come TIM o Vodafone.

Tuttavia, in questo caso, i tempi potrebbero non essere brevissimi. Prima di eliminare per sempre il 3G dalle vite degli abbonati, il gestore dovrebbe assicurarsi copertura omogenea del territorio almeno con la tecnologia del 4G.