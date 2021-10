Euronics non si ferma davvero più, la nuova campagna promozionale promette al consumatore finale un risparmio che ha quasi dell’incredibile, la perfetta soluzione che permette di godere di ottime riduzioni di prezzo su ogni acquisto.

Il volantino descritto nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere attivo solamente in determinati e specifici punti vendita sul territorio nazionale, in particolar modo di proprietà del socio Euronics Bruno, non altrove o direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che vorranno risparmiare saranno costretti a recarsi personalmente direttamente in negozio.

Andate quanto prima sul nostro canale Telegram ufficiale, potrete visualizzare l’elenco di offerte Amazon più interessanti con tantissimi codici sconto gratis.

Euronics: arriva il nuovo volantino più speciale

Tantissime occasioni attendono gli utenti da Euronics, con il nuovo volantino l’utente ha la possibilità di acquistare alcuni dei migliori smartphone in circolazione, sebbene siano legati direttamente alla fascia di prezzo dei 400 euro. Al suo interno si possono scovare buone occasioni generali, quali sono ad esempio Oppo A54, TCL 20Se, Motorola Moto G30, Oppo A94, xiaomi Redmi Note 10S, Motorola E7 Power, Xiaomi Redmi Note 9T o anche Vivo V21, Oppo Find X3 Lite e similari.

Molto importanti sono anche le riduzioni applicate nel segmento dei televisori, sopratutto con l’ormai imminente switch verso il digitale terrestre 2.0, tramite il quale moltissimi consumatori saranno effettivamente costretti a cambiare modello o acquistare un decoder esterno.

Per ogni altra informazione in merito all’ottimo volantino euronics, che promette anche la rateizzazione senza interessi con pagamento a partire da Gennaio 2022, dovete aprire il seguente link.