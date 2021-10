Gli sconti attivati dal volantino Esselunga sono assolutamente strepitosi, permettono a tutti gli utenti di godere di un risparmio quasi unico nel proprio genere, riuscendo nel contempo a raggiungere i migliori prodotti attualmente in circolazione.

L’accesso alla campagna promozionale, è importante ricordarlo, è possibile esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, al momento gli acquisti di tecnologia, almeno agli stessi prezzi, non sono effettuabili tramite il sito ufficiale di Esselunga. I prodotti non presentano limitazioni particolari in termini di scorte disponibili, mentre sono completamente distribuiti nelle loro varianti no brand.

Esselunga: le offerte con le migliori occasioni

Esselunga stringe il cerchio delle offerte, e per una volta decide di abbandonare il mondo degli smartphone, buttandosi a capofitto nei wearable. In questo caso, infatti, risulta essere disponibile un’ottima Xiaomi Mi band 6, un modello veramente economico ma dalle incredibili prestazioni generali, in vendita a soli 34,90 euro.

La scheda tecnica ne dimostra tutte le singole qualità, infatti parliamo di un prodotto con batteria in grado di garantire una autonomia di ben 14 giorni consecutivi, senza dimenticarsi dell’ottimo display da 1,56 pollici (un AMOLED a colori e completamente touchscreen), le 30 modalità di allenamento, l’impermeabilità fino a 5 ATM, e tutte le misurazioni del caso.

La campagna promozionale, come anticipato, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita, gli acquisti non sono effettuabili tramite il sito ufficiale dell’azienda, sul quale però potrete trovare il dettaglio delle pagine della stessa.