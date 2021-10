Il nuovo volantino Carrefour non sembra avere rivali sul territorio nazionale, i suoi prezzi sono sempre più bassi ed economici, promettendo al consumatore finale il raggiungimento di un risparmio quasi unico nel proprio genere.

L’accesso alla campagna promozionale, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, è possibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, non direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Gli utenti che vi vorranno accedere, potranno fare affidamento anche sulla rateizzazione senza interessi, ma solo al superamento dei 199 euro di spesa, ricordando comunque che tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi.

Carrefour: quali sono i prezzi più bassi

I prezzi lanciati in questi giorni da Carrefour sono stati ideati per far sognare gli utenti, garantendo nel contempo un risparmio veramente superiore alle aspettative. La campagna promozionale focalizza la propria attenzione direttamente sullo Xiaomi Redmi 9A, un prodotto in vendita a soli 99 euro, con il quale è possibile godere di discrete prestazioni generali, senza ovviamente dover spendere più di tanto.

Scorrendo la scheda tecnica, infatti, notiamo essere un dispositivo che non si discosta troppo dalla fascia di appartenenza, integrando un processore quad-core, il riconoscimento del viso 2D, una singola fotocamera posteriore, un display IPS LCD con dimensioni superiori ai 6 pollici, ma sopratutto una splendida batteria da 5000mAh. Quest’ultima rappresenta il componente fondamentale, la soluzione perfetta per estenderne le possibilità di utilizzo, senza costringere l’utente alla continua ricarica.