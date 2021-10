Le nuove offerte Bennet sono letteralmente da capogiro, gli utenti sono felicissimi di avere la possibilità di godere di prezzi sempre più bassi e convenienti, per mezzo dei quali riuscire ad accedere ad ottimi prodotti di tecnologia generale, oltre che mobile.

Il volantino descritto nell’articolo è da considerarsi disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita, gli acquisti infatti non possono essere completati direttamente online sul sito ufficiale, come da prassi per quanto riguarda Bennet. Gli interessati devono comunque sapere che è possibile anche affidarsi alla rateizzazione a Tasso Zero, in modo da poter suddividere il pagamento in comode rate fisse mensili senza interessi, addebitate direttamente sul conto corrente bancario.

Bennet: scoprite subito le nuove offerte speciali

La spesa da Bennet è davvero ridotta ai minimi termini, con questo volantino gli utenti si ritrovano a poter acquistare un ottimo Apple iPhone 12, uno smartphone di ultima generazione, al prezzo finale di soli 649 euro. Non sarà il modello più recente, ma rappresenta ancora una validissima alternativa per riuscire a godere di buonissime prestazioni generali.

Molto allettanti sono anche le Apple AirPods, la prima generazione delle cuffiette che hanno fatto da spartiacque nel mondo delle true wireless, in vendita a soli 99 euro.

Questo e altro ancora vi attende direttamente da Bennet, nel caso in cui vogliate approfondire la conoscenza delle campagna promozionale, ricordatevi comunque di aprire quanto prima il seguente link diretto alle singole pagine.