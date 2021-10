Vodafone propone ancora le migliori offerte nel campo della telefonia mobile. Il gestore inglese vuole garantire a tutti i clienti un’alternativa molto valida a Iliad ed alle sue tariffe low cost. Nel corso delle prossime settimane, gli utenti di Vodafone potranno sfruttare una serie di tariffe dedicate a chi effettua la portabilità del numero da altro operatore.

Vodafone, le grandi offerte per il mese di Ottobre

La migliore offerta di Vodafone nel mese di Ottobre resterà sempre la Special 100 Giga. I clienti che optano per questa ricaricabile riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile di questa tariffa sarà di 8,99 euro.

La promozione di Vodafone si presenta come la vera alternativa alla popolare ricaricabile Giga 120 di Iliad. Il costo finale è infatti più vantaggioso rispetto ad Iliad. Gli utenti interessati, al prezzo per il rinnovo mensile, dovranno aggiungere soltanto una quota una tantum dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM. I clienti inoltre avranno anche la garanzia di un costo bloccato nel primo semestre.

Tutti coloro che desiderano sottoscrivere questa promozione di Vodafone possono rivolgersi presso uno degli store ufficiali del gestore in Italia. I clienti di Iliad invece avranno anche la possibilità di attivare online la suddetta tariffa.

In aggiunta a Special 100 Giga, i clienti di Vodafone potranno scegliere anche la Special 50 Giga. Il pacchetto di consumi di questa tariffa prevede chiamate senza limiti, SMS illimitati verso tutti e 50 Giga per internet ad un costo di 7,99 euro.